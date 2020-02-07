В инвестгруппе, где работал Михаил Мишустин, объяснили происхождение состояния семьи нового премьера. Он возглавлял группу компаний в течение двух лет в конце нулевых в перерыве между работой на госслужбе.

В UFG Мишустин пришел в 2008 по приглашению председателя совета директоров группы, к тому моменту уже бывшего министра финансов Бориса Федорова, они дружили еще со времен «Международного компьютерного клуба». Об этом говорится в письме с ответами на вопросы редакции газеты РБК. Мишустин сразу получил равную долю с другими партнерами — 25% от всех фондов. Он организовал семейный траст, что, как поясняется, является обычной практикой для партнеров крупных инвестиционных компаний. Доход Мишустина формировался из зарплаты и бонусов от удачных сделок. Что составляло бóльшую часть вознаграждения. В 2009 году он, например, составил почти 80 миллионов рублей. По возвращении на госслужбу он, в соответствии с требованиями закона, передал траст супруге, которая постепенно продавала активы, все доходы декларировались. Потом новый закон обязал ее передать и траст, но в UFG настояли на том, чтобы его не получил посторонний человек. Поэтому активы перешли матери и сестре Мишустина. С 2010 по 2015 год общая сумма доходов от траста всех троих бенефициаров составила более 2 миллиардов рублей.

В материале РБК уточняется, что информация разглашается с согласия Михаила Мишустина.