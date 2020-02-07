По состоянию на это утро зафиксировано чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом. Состояние почти пяти тысяч человек оценивается как тяжелое, — сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Умерли 639 человек, вылечены более полутора тысяч.