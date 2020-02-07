По состоянию на это утро зафиксировано чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом. Состояние почти пяти тысяч человек оценивается как тяжелое, — сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Умерли 639 человек, вылечены более полутора тысяч.
По состоянию на это утро зафиксировано чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом
По состоянию на это утро зафиксировано чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом. Состояние почти пяти тысяч человек оценивается как тяжелое, — сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.