Демократическая партия США наконец подвела итоги собрания партактивов в штате Айова, которые прошли еще в понедельник. В результате бывший мэр города Саут-Бенд штата Индиана Питт Буттиджич победил с 26,2% голосов. Вторым пришел сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, у которого на одну десятую процента меньше.

На третьем месте с 18% сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, а Джозеф Байден, считавшийся одним из фаворитов, занял лишь четвертую позицию набрав менее 16%.