Офицер Балтийского флота Григорий Рогозин, который потушил сигарету о рядового и избил его, получил три года условно. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Военно-следственного управления.

Рогозина признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.