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08:30, 07 февраля 2020

Доходы бенефециаров семейного траста Михаила Мишустина составили 33 с половиной миллиона долларов

Доходы бенефециаров семейного траста Михаила Мишустина, полученные от инвестиционной компании UFG, где премьер работал в 2008-2010 годах, составили 33 с половиной миллиона долларов. Об этом говорится в письме UFG, которое опубликовано в РБК.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией насчитал у Мишустина имущества на три миллиарда рублей.
Один из соратников Алексея Навального, Леонид Волков, уже назвал публикацию «нереальным по наглости пресс-релизом Мишустина». Волков обращает внимание на противоречия в тексте.



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