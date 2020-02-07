Неизвестные напали в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и Марину Дубровину. Новая газета отмечает, что среди нападавших были как мужчины, так и женщины, причем били именно женщины руками и ногами.

Это произошло в холле гостиницы, где поселились Милашина и Дубровина. Они приехали в Грозный на суд по делу местного блогера, который снял видео о Рамзане Кадырове и его соратниках и который был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия.