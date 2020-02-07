Член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции академик Чубарьян, предлагает предусмотреть в Совете Федерации места для пожизненных сенаторов. По его мнению, таковыми могли бы стать «люди, признаваемые цветом нации, вне всяких политических пристрастий и известные всей стране».

Как пишет газета «Коммерсантъ», сопредседатели рабочей группы высоко оценили шансы включения этого предложения в пакет поправок ко второму чтению президентского законопроекта о конституционной реформе.