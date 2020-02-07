В Москве простятся с социологом Теодором Шаниным

Он был основателем и президентом Московской высшей школы социальных и экономических наук. Церемония прощания состоится в траурном зале центральной клинической больницы номер 1 управления делами президента. Теодор Шанин умер в своей квартире минувший понедельник. Причины смерти не уточняются. В сообщении от его института сказано, что он работал до последнего дня и скончался ночью.

Шанин занимался социологией с конца пятидесятых годов. За это время он успел поработать в разных странах. Например, ему приходилось преподавать в Бирмингемском, Шеффилдском и Манчестерском университетах, а также в Колледже Святого Антония в Оксфорде. При этом, в начале семидесятых учёный получил статус доцента в Хайфском университете в Израиле.

Тогда его вклад в науку заключался в исследованиях исторической социологии и изучении политического сознания русских крестьян. На эти темы он написал несколько книг и десятки научных публикаций.

В середине девяностых уже в России Шанин основал так называемую Шанинку — Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Долгое время она считалась одним из самых престижных ВУЗов в стране и в 2018-м году Роспотребназдор лишил её лицензии.

Теодору Шанину было восемьдесят девять лет. Прощание будет проходить с одиннадцати до двух.