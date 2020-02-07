Минобороны РФ обвинило Израиль в использовании пассажирских самолетов в качестве прикрытия при боевых действиях

Поводом для этого заявления стала ночная авиаатака по Дамаску, при отражении которой под огонь мог попасть гражданский лайнер. Этой ночью четыре израильских истребителя без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по пригородам Дамаска.

В этот момент в районе аэропорта города на посадку заходил летевший из Тегерана пассажирский Airbus, на борту которого находилось более 170 человек. Он чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей, сообщили в российском Минобороны.

В сообщении ведомства отмечается, что лайнер удалось увести из зоны поражения и посадить на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим». В Минобороны заявили, что «Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС».

В заявлении подчеркивается — «Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей». Израильская сторона этот инцидент пока никак не прокомментировала.

Месяц назад украинский пассажирский самолет был сбит в небе вблизи Тегерана иранскими военными. Катастрофа произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США. Погибло более 170 человек.