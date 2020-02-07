Неизвестные напали в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Как сообщается на сайте «Новой газеты», нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в нее. В основном, били именно женщины, руками и ногами», — говорится в сообщении. Отмечается, что нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу местного блогера Ислама Нуханова, который снял видео «как живут Кадыров и его соратники», и который был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия. Именно с этим делом связывает нападение пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Обе женщины уже обратились в полицию. Правоохранительные органы пока никак не комментировали произошедшее.