Суд впервые прекратил дело против главы «Мемориала» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах

Судья Тверского районного суда Меркулов отказал Роскомнадзору в начислении штрафа в отношении председателя правления «Международного Мемориала» Яну Рачинскому за блог на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В качестве свидетеля был допрошен главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский, который объяснил на заседании, как размещают блоги на сайте радиостанции.

Протокол о штрафе был составлен за отсутствие маркировки «иностранный агент» на материалах на сайте «Эха Москвы» в блоге под названием «Международный Мемориал».