Россия успешно вывела на орбиту часть британской спутниковой группировки OneWeb

Телекоммуникационные аппараты были запущены ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Как сообщает Роскосмос, все 34 спутника успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты.

Спутники OneWeb предназначены для обеспечения широкополосного интернета на всей Земле.