Лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь при израильских ударах под Дамаском

Самолет увели на российскую авиабазу «Хмеймим», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что после 2 часов ночи в четверг четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сириии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска.

Добавляется, что в ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — говорится в сообщении.

Месяцем ранее, 11 января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за «вражескую цель».