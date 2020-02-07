Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан могут сегодня снова отправить в СИЗО

Обвиняемая считает, что дело о шпионаже против нее сфабриковано. Цуркан отпускали на свободу после года и семи месяцев, проведенных в СИЗО. Защита добилась смягчения меры пресечения, что является фактически беспрецедентным для фигурантов «шпионских» дел. Сейчас ей запрещены определенные действия.

Генеральная прокуратура настаивает на содержании обвиняемой под стражей. Представление замглавы ведомства рассмотрит сегодня Второй кассационный суд общей юрисдикции.

ФСБ считает Цуркан агентом молдавских спецслужб. Им она якобы передала секретные данные о деятельности российских энергетических компаний. В числе доказательств по делу — прослушки телефонных разговоров топ-менеджера на протяжении трех лет. Сотрудничество с иностранными спецслужбами якобы подтверждается документами, в том числе вербовочной анкетой, которые были подделаны и изготовлены позже, чем на них указано.

У Цуркан на иждивении находится несовершеннолетний сын и пожилая мать. В эфире «Эха Москвы» Карина Цуркан заявила, что следователь предлагал ей подписать признательные показания, которые высоко оценит руководство.