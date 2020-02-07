Володин поручил профильным комитетам проанализировать информацию о завышении аптеками цен на противовирусные препараты

Повышение цен на лекарства не имеет отношения к коронавирусу, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко.

Вопрос о мерах к аптекам, завышающим цены на маски на фоне ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен в пятницу, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.