Неизвестные напали в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Как сообщается на сайте «Новой газеты», Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу местного блогера Ислама Нуханова. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами», — говорится в сообщении. Отмечается, что нападавшие снимали свои действия на камеру.