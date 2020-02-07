Неизвестные напали в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Как сообщается на сайте «Новой газеты», Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу местного блогера Ислама Нуханова. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами», — говорится в сообщении. Отмечается, что нападавшие снимали свои действия на камеру.
2020-02-07T06:45:00+03:00
2020-02-07T06:49:11+03:00
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06:45, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…