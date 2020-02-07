Президенты России и Белоруссии сегодня должны провести встречу

Ранее во время рабочей поездки президент Александр Лукашенко сказал, что страну загнали в некомфортное положение по поставкам нефти и газа из России. Видеозапись с резким высказыванием президента опубликовал канал «СТВ: Столичное телевидение». Также Лукашенко призвал «перестать быть белыми и пушистыми» и начать отстаивать интересы своей страны.

Владимир Путин ранее говорил, что наша страна и так сделала максимально удобные для Белоруссии тарифы. Он добавил, что доходность для Газпрома от продаж в Европу и в Белоруссию отличается в 4 раза.