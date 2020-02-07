Число погибших от короновируса в Китае выросло до 636

Заражены более 31 тысячи человек. Это последние данные государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения.

Представители профильных ведомств сегодня проведут совещание по вопросу противодействия коронавирусу. На нем в том числе будут обсуждаться меры в отношении аптек, завышающих цены на лекарства и медицинские маски.

Оперативный штаб по предупреждению завоза коронавируса проведет свое первое заседание. В нем примут участие представители Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, а также Минпромторга, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В числе прочего будет обсуждаться готовность промышленности удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски.

Кроме того, могут быть приняты штрафные меры в отношении аптек, которые решили воспользоваться ситуацией и повысили цены на маски и лекарства. Ранее президент Владимир Путин вовсе призвал лишать такие аптеки лицензии.

Между тем, поставщики и производители медицинских масок стали сообщать о дефиците товара, передает ТАСС. Некоторые жалуются на выросшие цены со стороны поставщиков сырья для их производства. Кроме того, повышенный спрос на свою продукцию отмечают и производители респираторов.

Китайский врач, который первым сообщил в соцсетях в вспышке нового коронавируса, скончался от вызванной вирусом болезни. Заявление о смерти Ли Вэньляна опубликовала Центральная больница Уханя. СМИ уже сообщали о смерти медика, но власти эти сообщения не подтверждали. Ли Вэньлян одним из первых забил тревогу по поводу короновируса, но в полиции его обвинили в распространении ложных слухов. В январе врач заболел сам.