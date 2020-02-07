США простятся с легендарным баскетболистом Коби Брайантом 24 февраля.

Как пишет Los Angeles Times, траурное мероприятие состоится на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс-центр», где Брйант провел большинство своих матчей. Баскетболист погиб в авиакатастрофе 26 января, когда летел на частном вертолете. В месте с ним погибла и его 13-летняя дочь.
2020-02-07T05:11:00+03:00
2020-02-07T05:12:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…