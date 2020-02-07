США простятся с легендарным баскетболистом Коби Брайантом 24 февраля.

Как пишет Los Angeles Times, траурное мероприятие состоится на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс-центр», где Брйант провел большинство своих матчей. Баскетболист погиб в авиакатастрофе 26 января, когда летел на частном вертолете. В месте с ним погибла и его 13-летняя дочь.