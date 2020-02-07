Число инфицированных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, выросло втрое.

Как сообщает Минздрав Японии, еще у 41 человека тесты показали положительный результат. Ранее сообщалось о 20 заразившихся. Судно стоит на карантине в японской Иокогаме. На борту более 2,5 тыс. туристов и членов экипажа, включая 24 гражданина России.

