По сведениям «Ъ», из закона могут убрать положение, согласно которому иностранцы для получения российского гражданства обязаны отказаться от имеющегося. Информацию о грядущих изменениях изданию подтвердили в пресс-службе правительства.
Процедура получения российского гражданства может быть упрощена.
По сведениям «Ъ», из закона могут убрать положение, согласно которому иностранцы для получения российского гражданства обязаны отказаться от имеющегося. Информацию о грядущих изменениях изданию подтвердили в пресс-службе правительства.