Американские военные убили в Йемене одного из лидеров «Аль-Каиды» Касима ар-Рими.

Как говорится в заявлении Белого дома, контртеррористическая операция проводилась по указанию Дональда Трампа. Касим ар-Рими считался основателем и руководителем «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. Детали спецоперации и когда она проводилась, не уточняется В России Аль-Каида запрещена.

