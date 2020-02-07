В Грозном совершено нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину.

Обозреватель «Новой газеты» и адвокат приехали в Чечню на суд по делу местного блогера Ислама Нуханова, который снял видео «как живут Кадыров и его соратники», и который был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия. Как сообщается на сайте «Новой газеты», нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в нее. Журналистка и адвокат уже обратились в полицию.

