Американский писатель Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России в 2019 году.

Это следует из данных Российской книжной палаты. Как отмечает РБК, общий тираж произведений Кинга превысил 1 миллион экземпляров. В России опубликованы 163 книги писателя. С 2012 года лидером по количеству тиража была писательница Дарья Донцова. В прошлом году она уступила первое место Кингу и стала второй.

