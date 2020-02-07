Парламент Португалии ограничил выдачу «золотых виз» за инвестиции в недвижимость.

Согласно принятому документу, ВНЖ не будут выдавать за приобретение домов в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Исключениями из правил станут другие внутренние муниципалитеты на северо-западе Португалии и автономные регионы — Азорские острова и Мадейра.

