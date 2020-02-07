Власти Великобритании намерены снять с России антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом.

Лондон, в частности, собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция. Как следует из решения британского правительства, от контрмер Соединенное Королевство откажется по завершении переходного периода после выхода из ЕС.
2020-02-07T04:09:00+03:00
2020-02-07T04:10:46+03:00
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04:09, 07 февраля 2020
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…И соболезнования семьям погибших Когда жизнь оборвалась вдали от дома, на необъявленной войне, неужели эти «военные специалисты» не достойны публичных почестей? Чтобы и вдовы, и родители, и друзья могли гордиться своими близкими, чтобы не рассказывать посторонним, куда подевался человек так, словно оправдываешься…