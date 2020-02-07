Президенты России и Белоруссии проведут в Сочи первые в этом году переговоры.

Как отмечает РБК, если им удастся договориться по нефтяному вопросу, то препятствий для подписания плана экономической интеграции двух стран не останется. Как рассказали изданию источники, знакомые с ходом переговоров, на сегодняшний день согласовано 24 «дорожные карты» по интеграции из 31