Президенты России и Белоруссии проведут в Сочи первые в этом году переговоры.

Как отмечает РБК, если им удастся договориться по нефтяному вопросу, то препятствий для подписания плана экономической интеграции двух стран не останется. Как рассказали изданию источники, знакомые с ходом переговоров, на сегодняшний день согласовано 24 «дорожные карты» по интеграции из 31
2020-02-07T04:08:00+03:00
2020-02-07T04:09:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 07 февраля 2020
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