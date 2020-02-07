Умер китайский врач, который первым сообщил в соцсетях в вспышке нового коронавируса.

Заявление о смерти Ли Вэньляна опубликовала Центральная больница Уханя. СМИ уже сообщали о смерти медика, но власти эти сообщения не подтверждали. Ли Вэньлян одним из первых забил тревогу по поводу короновируса, но в полиции его обвинили в распространении ложных слухов. В январе врач заболел сам.