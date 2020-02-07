Один из лидеров «Аль-Каиады» убит в результате американской спецоперации в Йемене.

Как говорится в заявлении американской администрации, контртеррористическая операция была проведена по прямому указанию Дональда Трампа. Касима аль-Рими возглавлял «Аль-Каиду на Аравийском полуострове». Когда была проведена операция, не уточняется. «Аль-Каида в России признана террористической организацией и запрещена.
2020-02-07T03:12:00+03:00
2020-02-07T04:05:55+03:00
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03:12, 07 февраля 2020
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