Один из лидеров «Аль-Каиады» убит в результате американской спецоперации в Йемене.

Как говорится в заявлении американской администрации, контртеррористическая операция была проведена по прямому указанию Дональда Трампа. Касима аль-Рими возглавлял «Аль-Каиду на Аравийском полуострове». Когда была проведена операция, не уточняется. «Аль-Каида в России признана террористической организацией и запрещена.