Более 70 детей в ближайшее время будут вывезены в Россию из Сирии.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, впервые удалось пройти в лагерь Рож, где у двух десятков сирот удалось взять образцы ДНК. Из лагеря Аль-Холь к возвращению готовятся 53 ребенка — у них также взяли пробы ДНК. Еще часть детей ждут возвращения на Родину в Дамаске. Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной организации «Исламское государство»