Более 70 детей в ближайшее время будут вывезены в Россию из Сирии.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, впервые удалось пройти в лагерь Рож, где у двух десятков сирот удалось взять образцы ДНК. Из лагеря Аль-Холь к возвращению готовятся 53 ребенка — у них также взяли пробы ДНК. Еще часть детей ждут возвращения на Родину в Дамаске. Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной организации «Исламское государство»
2020-02-07T03:10:00+03:00
2020-02-07T03:11:29+03:00
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03:10, 07 февраля 2020
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