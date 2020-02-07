Жители Китая жалуются на действия властей в связи со вспышкой коронавируса.

По их словам, сообщения о том, как эффективно китайское правительство борется с эпидемией, сильно приукрашены. Изданию Süddeutsche Zeitung местные жители рассказали, что машины скорой помощи не забирают людей с высокой температурой, а мертвых увозят в грузовиках и сразу сжигают, без прощания с ними семьи. Кроме того, никому не разрешают выходить из дома. Под карантином в стране находятся более 50 млн человек. Люди заколачивают гвоздями двери соседей, вернувшихся из Уханя. Власти КНР удаляют из интернета критику и арестовывают разместивших ее.
2020-02-07T03:07:00+03:00
2020-02-07T03:09:57+03:00
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03:07, 07 февраля 2020
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