Количество случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 30,5 тыс.

633 человека умерли, около полутора тысяч выздоровели. Об этом сообщает информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

