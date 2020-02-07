США в ходе спецоперации в Йемене убили лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Касема ар-Райми.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, контртеррористическая операция была проведена по указанию президента Дональда Трампа. Когда была проведена операци, не уточняется. Касем ар-Райми был помощником руководителя «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. В России «Аль-Каида» признана

террористической организацией, ее деятельность в нашей стране запрещена.

