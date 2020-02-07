Инженеры Boeing выявили новую уязвимость в ПО самолетов 737 MAX.

Дефект связан с работой датчика, предупреждающего о неисправной работе системы балансировки. В компании утверждают, что неполадка будет устранена до нового ввода 737 MAX в эксплуатацию. Полеты 737 MAX по всему миру приостановлены с марта 2019 года из-за двух авиакатастроф, жертвами которых стали в общей сложности 346 человек.