Инженеры Boeing выявили новую уязвимость в ПО самолетов 737 MAX.

Дефект связан с работой датчика, предупреждающего о неисправной работе системы балансировки. В компании утверждают, что неполадка будет устранена до нового ввода 737 MAX в эксплуатацию. Полеты 737 MAX по всему миру приостановлены с марта 2019 года из-за двух авиакатастроф, жертвами которых стали в общей сложности 346 человек.
2020-02-07T02:11:00+03:00
2020-02-07T02:12:30+03:00
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02:11, 07 февраля 2020
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