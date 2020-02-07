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02:11, 07 февраля 2020

Инженеры Boeing выявили новую уязвимость в ПО самолетов 737 MAX.

Дефект связан с работой датчика, предупреждающего о неисправной работе системы балансировки. В компании утверждают, что неполадка будет устранена до нового ввода 737 MAX в эксплуатацию. Полеты 737 MAX по всему миру приостановлены с марта 2019 года из-за двух авиакатастроф, жертвами которых стали в общей сложности 346 человек.



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