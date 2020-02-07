В Москве задержали группу врачей.

По версии следствия, они похищали и сбывали медикаменты для лечения онкологических заболеваний. Как сообщает МВД России, завотделением в онкологическом диспансере и двое врачей реализовывали похищенное через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в других регионах. По предварительным данным, ущерб от их действий может превышать 100 миллионов рублей. В больницах и местах продажи препаратов провели более десяти обысков, изъято 3,5 тысячи упаковок лекарств.
2020-02-07T02:09:00+03:00
2020-02-07T02:10:38+03:00
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02:09, 07 февраля 2020
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