В Москве задержали группу врачей.

По версии следствия, они похищали и сбывали медикаменты для лечения онкологических заболеваний. Как сообщает МВД России, завотделением в онкологическом диспансере и двое врачей реализовывали похищенное через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в других регионах. По предварительным данным, ущерб от их действий может превышать 100 миллионов рублей. В больницах и местах продажи препаратов провели более десяти обысков, изъято 3,5 тысячи упаковок лекарств.