Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня снова обсудят в Сочи проблемы интеграции.

Ожидается, что ключевой темой станет взаимодействие в нефтегазовой сфере. Между Москвой и Минском возникли серьезные разногласия по ценам на углеводороды. Тем временем Минск ведет переговоры о закупках нефти в других странах, в т.ч. в США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Лукашенко не раз утверждал, что Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти.
2020-02-07T02:06:00+03:00
2020-02-07T02:07:07+03:00
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02:06, 07 февраля 2020
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