Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня снова обсудят в Сочи проблемы интеграции.

Ожидается, что ключевой темой станет взаимодействие в нефтегазовой сфере. Между Москвой и Минском возникли серьезные разногласия по ценам на углеводороды. Тем временем Минск ведет переговоры о закупках нефти в других странах, в т.ч. в США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Лукашенко не раз утверждал, что Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти.