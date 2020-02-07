Число жертв нового короновируса в Китае выросло до 618.

По данным медицинских властей КНР, инфицированных в провинции Хубэй уже более превысило 22 тыс. При этом выздоровели 817 человек. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, в т.ч. в России. ВОЗ признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба

