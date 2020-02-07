Полиция в Грозном выехала на место нападения на Елену Милашину и Марину Дубровину.

Об этом ТАСС сообщила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. По ее словам, журналистка «Новой газеты» и адвокат официально обратились в дежурную часть Грозного. Оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего. Ранее «Новая газета» сообщила, что накануне вечером у входа в гостиницу в Грозном неизвестные напали на обозревателя издания Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Они приехали в Чечню на суд по делу местного блогера Ислама Нуханова, снявшего видео «Как живут Кадыров и его соратники» и против которого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.
2020-02-07T01:16:00+03:00
2020-02-07T02:04:26+03:00
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01:16, 07 февраля 2020
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