США вновь обвинили Россию и Китай в стремлении перестроить мировой порядок.

Как заявил министр обороны США Марк Эспер, Москва и Пекин нарушают суверенитет соседних стран ради стратегической выгоды. В частности, как утверждает глава Пентагона, Роввия проводит кибератаки и использует «гибридные военные тактики» для расширения своего влияния в регионе. Китай, по его мнению, « ворует интеллектуальную собственность» и вмешивается в экономику других стран.