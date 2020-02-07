США вновь обвинили Россию и Китай в стремлении перестроить мировой порядок.

Как заявил министр обороны США Марк Эспер, Москва и Пекин нарушают суверенитет соседних стран ради стратегической выгоды. В частности, как утверждает глава Пентагона, Роввия проводит кибератаки и использует «гибридные военные тактики» для расширения своего влияния в регионе. Китай, по его мнению, « ворует интеллектуальную собственность» и вмешивается в экономику других стран.
2020-02-07T01:13:00+03:00
2020-02-07T01:15:03+03:00
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01:13, 07 февраля 2020
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