Китайский врач Ли Вэньлян скончался от заболевания, вызванного короновирусом.

Об этом сообщает Центральная больница Уханя, где проходил лечение медик. Ранее Global Times уже сообщала о смерти Ли Вэньляна, но затем опровергла эту информацию, уточнив, что он проходит интенсивную терапию. Ли Вэньлян первым пытался предупредить китайские власти об эпидемии коронавируса, но его обвинили в распространении ложных слухов. Вэньляна и еще семерых врачей вызывали в полицию Уханя и вынесли вынесли предупреждение. В середине января врач заразился сам.
2020-02-07T01:11:00+03:00
2020-02-07T01:13:34+03:00
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01:11, 07 февраля 2020
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