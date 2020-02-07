Китайский врач Ли Вэньлян скончался от заболевания, вызванного короновирусом.

Об этом сообщает Центральная больница Уханя, где проходил лечение медик. Ранее Global Times уже сообщала о смерти Ли Вэньляна, но затем опровергла эту информацию, уточнив, что он проходит интенсивную терапию. Ли Вэньлян первым пытался предупредить китайские власти об эпидемии коронавируса, но его обвинили в распространении ложных слухов. Вэньляна и еще семерых врачей вызывали в полицию Уханя и вынесли вынесли предупреждение. В середине января врач заразился сам.