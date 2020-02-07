Евросоюз проведет сегодня консультации по предупреждению распространения коронавируса.

Представители министерств здравоохранения государств Содружества обсудят ситуацию в формате

видеоконференции. В настоящий момент страны ЕС при содействии Еврокомиссии эвакуировали из Китая несколько сотен человек. Все они помещены в карантин. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24

государствах, в том числе России. ВОЗ признала

вспышку чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.