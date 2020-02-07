Представители министерств здравоохранения государств Содружества обсудят ситуацию в формате
видеоконференции. В настоящий момент страны ЕС при содействии Еврокомиссии эвакуировали из Китая несколько сотен человек. Все они помещены в карантин. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24
государствах, в том числе России. ВОЗ признала
вспышку чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.
Евросоюз проведет сегодня консультации по предупреждению распространения коронавируса.
Представители министерств здравоохранения государств Содружества обсудят ситуацию в формате