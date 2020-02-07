РКН изучит ситуацию с возможной утечкой данных более одного миллиона клиентов микрофинансовой организации.

Об этом сообщает ИФ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее РБК сообщил, что на одном из интернет-сайтов представлены на продажу данные клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке. Название МФО не раскрывается.
2020-02-07T01:08:00+03:00
2020-02-07T01:09:52+03:00
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01:08, 07 февраля 2020
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