На Байконуре состоялся первый запуск британских спутников связи OneWeb.

34 аппарата будут ведены на орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат-М». Изначально запуск с Байконура планировался на декабрь, но был перенесен поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов. Первый пуск спутников состоялся весной этого года с космодрома Куру. Орбитальная группировка OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.
2020-02-07T01:06:00+03:00
2020-02-07T01:07:58+03:00
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01:06, 07 февраля 2020
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