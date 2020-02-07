На Байконуре состоялся первый запуск британских спутников связи OneWeb.

34 аппарата будут ведены на орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат-М». Изначально запуск с Байконура планировался на декабрь, но был перенесен поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов. Первый пуск спутников состоялся весной этого года с космодрома Куру. Орбитальная группировка OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.