Посол Польши: Снос памятников советским войнам в Польше осуществляется в рамках исполнения закона о декоммунизации

Снос памятников советским войнам в Польше осуществляется в рамках исполнения закона о декоммунизации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

«Законы предусматривают снос этих памятников на основании того, что в Польше запрещены тоталитарные идеологии и их символы. В случае коммунизма – это красная звезда и серп и молот. Запрещена их демонстрация в публичных местах. И поскольку такие обелиски содержат эти символы, их сносят. Это касается памятников, которые стоят в городах, в скверах, на площадях и улицах», — пояснил посол.

Вместе с тем В.Марчиняк отметил, что «если такие памятники расположены на кладбище, тогда они являются элементом места захоронения и находятся под защитой закона». «Там предусмотрено такое исключение. Также не сносят объекты, если они представляют собой художественную ценность, демонстрируются в научных или культурных целях или являются памятниками архитектуры», — добавил посол.

Поправки в польский закон о декоммунизации вступили в силу 21 октября 2017 года.