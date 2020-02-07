В Грозном напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Это произошло у входа в гостиницу и в ее холле. В нападении участвовали неизвестные мужчины и женщины, причем, били, в основном, женщины, руками и ногами, сообщается на сайте «Новой газеты». Пострадавшие фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни. Елена Милашина – автор ряда резонансных статей о Чечне, в том числе, о преследованиях геев и массовых убийствах. Милашина и адвокат Марина Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Его задержали после того, как он снял видеоролик о том, как живут Рамзан Кадыров и его соратники.