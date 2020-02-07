Представители профильных ведомств сегодня проведут совещание по вопросу противодействия коронавирусу

На нем в том числе будут обсуждаться меры в отношении аптек, завышающих цены на лекарства и медицинские маски.

Оперативный штаб по предупреждению завоза коронавируса проведет свое первое заседание. В нем примут участие представители Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, а также Минпромторга, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В числе прочего будет обсуждаться готовность промышленности удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски. Кроме того, могут быть приняты штрафные меры в отношении аптек, которые решили воспользоваться ситуацией и повысили цены на маски и лекарства. Ранее президент Владимир Путин вовсе призвал лишать такие аптеки лицензии.

Между тем, поставщики и производители медицинских масок стали сообщать о дефиците товара, передает ТАСС. Некоторые жалуются на выросшие цены со стороны поставщиков сырья для их производства. Кроме того, повышенный спрос на свою продукцию отмечают и производители респираторов.

По последним данным, в результате вспышки коронавируса умерли уже больше 560 человек, а число зараженных превысило 28 тысяч.