Президенты России и Белоруссии сегодня должны провести встречу

Ранее во время рабочей поездки президент Александр Лукашенко сказал, что страну загнали в некомфортное положение по поставкам нефти и газа из России. Видеозапись с резким высказыванием президента опубликовал канал «СТВ: Столичное телевидение»

Также Лукашенко призвал «перестать быть белыми и пушистыми» и начать отстаивать интересы своей страны