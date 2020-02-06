Марчиняк: Польша тратит на уход за местами захоронений советских воинов больше, чем предусмотрено соглашениями с РФ

Польша тратит на уход за местами захоронений советских воинов, погибших на территории страны во время Второй мировой войны, «значительно больше средств, чем предусмотрено польско-российскими соглашениями». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

«Основной формой памяти о погибших солдатах являются места захоронения. Их очень много на территории Польши, они содержатся за счет государства. Мы очень заботимся о таких местах и тратим на это значительно больше средств, чем предусмотрено двусторонними польско-российскими соглашениями», — сказал он.

Как отметил посол, «в период социализма была забыта память о советских солдатах, погибших от голода, болезней или убитых в лагерях военнопленных, которые располагались в основном на территории Германии, но сейчас находятся на территории Польши». «Эти места в 50-60-е годы были забытыми. Мы до сих пор находим новые захоронения, и всегда останки изучаются польскими, российскими, немецкими специалистами, а после происходит их захоронение на уже существующих кладбищах, либо создаются новые», — отметил В.Марчиняк.

При этом он подчеркнул, что «солдат, которые погибли на местах сражений или в лагерях, перезахоранивают с воинскими почестями». «По военному регламенту им положено отдать честь – это делается. Российские дипломаты в контактах мне часто высказывают слова благодарности, что это делается именно с почетом, с военным караулом и прочим сопровождением, предусмотренным польским военным церемониалом. Это и есть форма памяти», — заключил В.Марчиняк.