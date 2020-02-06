Посол Польши в РФ объяснил, почему Польша не стала отмечать 75-летие освобождения Варшавы от фашистов

Посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему его страна не стала отмечать 75-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков 17 января.

«Мы давали короткое объяснение на сайте посольства – коммюнике по этому поводу. Дата 17 января в истории Варшавы не самая важная и крупная. Если смотреть на период Второй мировой войны, ключевыми моментами являются сентябрь 1939 года (оборона Варшавы и потом капитуляция города), восстание в Варшавском гетто в апреле 1943 года (полное уничтожение одного из районов города вместе с жителями) и август 1944 года — Варшавское восстание, которое продлилось до начала октября 1944 года. В результате всех этих потрясений левая часть Варшавы, расположенная на восточном берегу реки Висла, была почти полностью уничтожена», — рассказал В.Марчиняк.

Как обратил внимание посол, «важно еще и то, как сформировалась народная память». «Эти события, о которых я говорю, очень сильно в нее вписались. При социализме, например, 1 августа не было официальным праздником, но в Варшаве отмечалась эта годовщина в 60-70-х годах – люди участвовали в этом массово. В 17.00 (это начало восстания) приостанавливалось движение — полностью: люди, машины, городской транспорт. А потом десятки тысяч посещали места захоронений и кладбища. Очень важное событие в истории любого города – его почти полное разрушение. С этой точки зрения, дата 17 января не играет такой значительной роли. Это, конечно, событие, но другого характера», — подчеркнул В.Марчиняк.

По мнению посла, «очень важно, чтобы в контактах и дискуссиях, в том числе на исторические темы, учитывались некие национальные исторические нарративы, которые сформировались и которые надо уважать».

Кроме того, В.Марчиняк обратил внимание, что «память о Варшавском восстании 1 августа так важна и сильна, потому что она была запрещена в период коммунизма». «Это также защитная реакция общества. Ведь памятник в честь этого восстания был воздвигнут в Варшаве лишь в конце 80-х годов. То есть, кроме кладбищ, не было мемориальных мест. И таким местом стала человеческая память, которая передавалась из поколения в поколение. А дата 17 января отмечалась при социализме, но как официальный, чисто верхушечный праздник, не имеющий никакой основы в обществе», — заключил посол.