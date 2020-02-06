В руководстве Демократической партии США призвали пересчитать результаты внутрипартийных выборов в Айове

Глава Национального комитета Томас Перес заявил, что всему есть предел. Выборы кандидата на пост президента прошли в Айове в понедельник, но до сих пор подсчет бюллетеней продолжается. Лидирует бывший мэр города Саут-Бенд, открытый гей Пит Буттиджич — у него 26,2% голосов. Сенатор Берни Сандерс отстает всего на одну десятую долю процента. Бывший вице-президент Джозеф Байден на четвертом месте.